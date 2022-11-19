Росія офіційно не просила Україну про мирні переговори, – Єрмак

Глава Офісу Президента прокоментувати переговорний процес між Москвою та Києвом. За словами Андрія Єрмака на безпековому форумі, на офіційному рівні Кремль не пропонував нашій державі почати діалог для повернення миру.

У суботу, 19 листопада, глава ОП Андрій Ярмак виступив онлайн на Галіфакському міжнародному безпековому форумі. З його слів зрозуміло, що хоч Росія "за перемовини без попередніх умов", однак насправді це просто пусті слова, які ще жодного разу не були прямо адресовані Україні.

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Насправді Росія хоче відновити сили, а не миру

Офіс Президента останнім часом все частіше говорить про формулу миру, що полягає у повному ворожих військ з території України. Єрмак переконаний, що будь-які перемовини мають базуватися на суверенітеті та територіальній цілісності нашої держави. Тому, вочевидь, заяви Росії про мир слід сприймати ніщо інше як лицемірство.

У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори,

– сказав глава Офісу Президента на форумі.

"Останній аргумент Росії для перемовин"

За словами Зеленського , після звільнення ЗСУ Херсона Росія зараз шукає короткого перемир'я – такого собі "перепочинку", щоб відновити сили. Такі заяви ворога не варт сприймати точно не як намір "завершити війну", бо це призведе лише до ескалації конфлікту в майбутньому.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія використовує перемовини як елемент інформаційно-пропагандистської компанії. Тобто ціль усіх заяв Москви про "мир" – отримати паузу на фронті, аби підготувати нову хвилю мобілізованих солдатів для ефективного продовження війни.

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Очевидно, що Путін не спроможний воювати далі, тому він віддає накази запускати ракети по критичній інфраструктурі нашої держави. Власне, це є останнім аргументом Росії, яким вона намагається шантажувати Київ, вимагаючи піти на поступки Зеленського.

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