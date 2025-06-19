Відстрочка від мобілізації: чи можуть отримати адвокати та за яких умов

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Проте за певних умов можна отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката, партнера адвокатського об’єднання "Донець і Партнери" Василя Гаращака "Факти ICTV".

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Чи можуть адвокати отримати відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, адвокати є громадянами України. Як і решта чоловіків призовного віку, вони не мають автоматичної броні чи загального звільнення від мобілізації лише на підставі професії.

Будь-яких привілеїв у процесі мобілізації, як-от бронювання чи відстрочка, в осіб, які мають статус адвоката – немає. Тільки відстрочки чи бронювання на загальних засадах,

– каже Гаращак.

Варто зауважити, що закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постанова КМУ №76 визначають, що бронювання та відстрочка стосуються насамперед працівників, які є критично важливими для функціонування держави, органів влади або оборонного сектору.

Приватна адвокатська діяльність не входить до цього переліку, якщо адвокат не виконує функції у державному секторі. У зв'язку з цим таких осіб можуть викликати до ТЦК для уточнення облікових даних, проходження ВЛК та, за відсутності підстав для звільнення або відстрочки, призвати на службу.

Водночас у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України №12348, який передбачає внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з метою надання адвокатам права на відстрочку від призову.

Згідно з цим документом, адвокатів пропонується включити до переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від військової служби. Серед них особи, які відповідають наступним критеріям:

безперервний адвокатський стаж не менше 10 років;

відсутність заборгованості зі сплати внесків на функціонування органів адвокатського самоврядування;

відсутність записів про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

право на здійснення адвокатської діяльності не повинно бути припинене або зупинене (це підтверджується довідкою Ради адвокатів відповідного регіону на підставі даних з Єдиного реєстру адвокатів України).

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство вже передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють у правоохоронних органах, прокуратурі, судах, НАБУ, ДБР, Службі судової охорони та установах правосуддя.

Нагадаємо, що в Україні право на відстрочку від мобілізації також мають працівники, які заброньовані державою, особи з інвалідністю, одинокі батьки, опікуни та студенти денної форми навчання.