Штрафи для водіїв в Україні та ЄС: коли почнуть діяти жорсткі покарання

За керування авто у нетверезому стані з 1 січня в Україні мала б вводитись кримінальна відповідальність. Розмір штрафу планували збільшити у рази. Проте у владі заявили про відтермінування нових санкцій.

В Офісі президента України повідомили про те, що правоохоронна система ще не готова до нових правил й карати п’яних водіїв, за новим законом, поки не можуть. Введення штрафів й кримінальної відповідальності, яке було заплановане на 1 січня, перенесли на 1 липня.

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Ось як в ОП пояснюють рішення:

"Перенесення допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості і правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дозволить належним чином підготуватися до впровадження змін", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, що у квітні минулого року президент підписав закон, який був ухвалений Верховною Радою ще у 2018 році. Документ вносить ряд змін у законодавство, зокрема й вводить кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

Якщо раніше держава вважала такі дії лише адміністративним правопорушенням, відтепер п’яне водіння авто – злочин. Штраф збільшується від 10,2 тисяч грн до 17-34 тисяч грн. А в разі повторного порушення новий штраф складе 51 тисяч грн.

Крім штрафних санкцій, нововведення передбачають позбавлення прав на термін до 3 років.

Чому відтермінували введення штрафів за п’яне водіння?

Експерти зазначають, що причина перенесення суто процесуальна. Якщо зараз суд над порушником має відбутися протягом трьох місяців, нові ж правила передбачають, що такий процес має відбутися протягом 10 днів. Саме скорочення терміну розгляду таких справ й стало причиною перенесення дати введення нових санкцій – перезавантаженні суди не зможуть ефективно проводити такі процеси, їм потрібен час аби розібратися в нюансах.

Також юристи наголошують, що штраф та позбавлення прав передбачається за сам факт перебування за кермом у нетверезому стані. Якщо такий горе-водій спричинить ще й ДТП з тілесними ушкодженнями, то почне діяти інша норма закону, яка передбачає ще й позбавлення волі.

За які конкретні дії вводиться кримінальна відповідальність?

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

Як карають п’яних водіїв у Європі та США?

Німеччина

По загальноєвропейській системі правил дорожнього руху допустимий рівень вмісту алкоголю не повинен перевищувати 0,5 проміле. Така норма встановлена майже в усіх країнах Західної Європи, (в Україні – 0,2 проміле). Однак у Німеччині водіям зі стажем менше двох років або які не досягли 21 року і водіям таксі сідати за кермо навіть з невеликим вмістом алкоголю в крові категорично заборонено. Якщо сталася аварія, покарання загрожує при будь-якому відмінному від нуля вмісту алкоголю. У Німеччині "пристойно-напідпитку" водій, який попався вперше, платить 500 євро, другий раз – 1000 євро, третє порушення обходиться аж у 3000 євро!

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Великобританія

В Англії безкарно можна вживати до 0,8 проміле, це майже 2 келиха вина. Але саме тут найбільші в Європі штрафи за нетверезе водіння – 7200 євро!

До речі, самим першим водієм, оштрафованим за водіння в нетверезому вигляді, став лондонський таксист Джордж Сміт: 10 вересня 1897 року він був оштрафований на цілих 25 шилінгів.

Франція

В країні дорогих вин за водіння в нетверезому вигляді, тобто випивши більше 1 келиха, водієві загрожує повістка в суд і штраф від 135 євро (до 0,8 проміле), 4500 євро за перевищення 0,8 проміле і до 30 тисяч євро, якщо було ДТП. У разі тяжких наслідків аварії – 150 тисяч євро та 10 років в’язниці. Всі автомобілісти Франції повинні возити з собою набір для перевірки на вміст алкоголю в крові — і що цікаво, виходячи з ресторану, наприклад, їм потрібно скористатися перед тим, як сісти в автомобіль. Відсутність при собі такого набору, відповідно, тягне штраф.

США

В Америці все строго: любителі міцних напоїв можуть сісти у в’язницю на термін від шести місяців до одного року, а також піддатися тривалого позбавлення водійських прав. Допустимий вміст алкоголю в крові – 0,8 промілле (для водіїв старше 21 року). Водій, вперше спійманий в нетверезому вигляді (і не став причиною аварії), відбудеться штрафом в 300 доларів і позбавленням прав на півроку. Але зупинити його можуть тільки в разі порушення правил. Якщо він трапляється поліцейським другий раз протягом десяти років, штраф може доходити до п’яти тисяч доларів, в третій – до 10 тисяч доларів. Якщо нетверезий водій став причиною ДТП зі смертельними наслідками, він отримає 10 років в’язниці, але в залежності від законодавства того або іншого штату норми можуть бути різними.

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