Чи підтримуєте ви біометричний контроль для росіян?

Біометричний конроль на кордоні з Росією запрацював у тестовому режимі 27 грудня. Повноцінно система має запрацювати з 1 січня 2018 року. Висловіть свою думку – як ви ставитеся до такого нововведення?

В основних пунктах пропуску вже використовують спеціальні мобільні комплекси. У залізничному транспорті також уже тестують систему.

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Так, з нового року в 157 міжнародних пунктах пропуску Україна запустить нову систему фіксації біометричних даних, яка буде підключена до баз даних Інтерполу. Будуть перевіряти паспорти, ID-карти, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.

Нововведення стосується всіх іноземців. Це дозволить прикордонникам на паспортному контролі одразу побачити, чи не перебуває людина в міжнародному розшуку. Однак в першу чергу нововведення стосується росіян. Російську Федерацію внесено у список країн Міграційного ризику. Для росіян запроваджено додаткові вимоги – попередня реєстрація прибуття і обов’язкова реєстрація місць перебування в Україні.

За словами прикордонників, проблеми із в'їздом в Україну можуть виникнути лише у людей, які не мають біометричних паспортів.

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А як ви ставитеся до нововведення – чи допоможе біометричний конроль зменшити потік нечистих на руку росіян? Чи потрібні жорсткіші заходи? А, може, взагалі варто відмовитися від такої ідеї? Беріть участь в опитуванні 24 Каналу.