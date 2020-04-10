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      Чи підуть українці до храму на Великдень: опитування

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      Чи підуть українці до храму на Великдень? / 24 канал

      Влада та настоятелі церков закликають українців залишатися вдома на Великдень та дивитись онлайн-трансляції богослужінь. Та чи погоджуються українці з такими обмеженнями?

      Глава УГКЦ Святослав у своєму відеозверненні заявив, що Церква звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя. 

      До слова На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

      Окрім цього, він наголосив, що люди можуть освятити і лозу, і пасхальні кошики не лише у храмі, але й у своїх домівках за допомогою онлайн-трансляцій.

      "Там, де неможливо брати участі у пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння", – пояснив настоятель УГКЦ.

      У ПЦУ зазначили, що віряни можуть переглядати богослужіння вдома онлайн перед іконою, але не ставитись до цього як до перегляду видовища. Літургії у храмах будуть проводити з священнослужителями, вірянами, співцями тощо, але разом їх може бути не більше ніж 10 людей.

      Журналісти 24 каналу запитали львів'ян, чи оберуть вони цьогоріч альтернативні обряди, чи таки наважаться піти на великодню службу до церкви.

      Відповіді дивіться у відео:

       

      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Релігія Великдень Новини Львова Православна церква України УГКЦ
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