Чим більше Росія брехатиме населенню про кількість трупів, тим тяжчим буде його похмілля

За сьогоднішній день (28 березня – 24 канал) у повідомленнях російських ЗМІ та соціальних мереж ми зафіксували 110 згадок про вбитих російських солдатів в Україні.

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Звісно, це втрати, розтягнуті у часі. Оскільки, у Владивосток і Мурманськ тільки почали приходити трупи солдатів, які загинули ще у лютому.

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У РФ лише зараз починають ховати окупантів, ліквідованих у лютому / Скриншот відео

Динаміка дуже сильно падає в порівнянні із попередніми днями. Мабуть, російській пресі забороняють писати про втрати.

І хоча статистика необоротних втрат в Росії занижується всіма способами, ця війна є катастрофою для Кремля. Чим більше буде брехати Росія своєму населенню, тим тяжчим буде їхнє похмілля.

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