Чим довше Росія буде затримувати зустріч переговорних груп, тим гірше для неї, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затягування переговорного процесу Росією гірше для неї самої. Однак після побачених звірств російських військ в українських містах говорити з країною-агресоркою буде важко.

Володимир Зеленський наголосив, що Росії потрібно думати швидше. Про це президент заявив під час спілкування з журналістами в Бучі, повідомляє 24 канал.

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Тепер говорити буде важко

Президент наголосив на тому, що після звільнення українських міст від російських окупантів ми бачимо їхні звірства. Тому тепер буде складно вести перемовини з Росією після побаченого.

Чим довше Росія буде затримувати зустрічі переговорних груп, тим гірше для них і в принципі для цієї ситуації, цієї війни. З кожним днем, коли заходять наші війська і деокуповують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут накоїли,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на деокупованих територіях знаходять вбитих людей у бочках та в підвалах. Вони задушені та закатовані.

"Я вважаю, що якщо їм (Росії – 24 канал) ще є чим думати, то треба думати швидше", – підкреслив Зеленський.

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