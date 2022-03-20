Чим особливий єДокумент, який створили на час війни: у Мінцифри пояснили

Мстислав Банік розповів, що єДокумент розрахований саме на воєнний час. Щоб отримати документ, достатньо просто оновити застосунок Дія.

Деталі розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що дані формуються на основі даних, які отримують з Bank-ID.

Зауважте Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

Мовиться про:

прізвище;

ім'я по батькові;

серію і номер паспорта;

податковий номер тощо.

Або ж якщо людина авторизується за допомогою NFC і використовує для цього ІD-карту чи закордонний паспорт, то відповідно там міститься ця ж інформація,

– наголосив Банік.

єДокумент доступний офлайн та не прив'язаний до державних реєстрів.

Банік про Starlink, нові послуги в Дії та кібервійну Мінцифри