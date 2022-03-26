Чим пізніше, тим ймовірніша світова війна, – Подоляк про відмову світу від російських ресурсів

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що чим пізніше світ відмовиться від російських ресурсів, тим ймовірніша світова війна.

У цьому випадку буде йти мова не лише про Україну.

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Відмова від РФ вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі – це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим ймовірніша світова війна. Не лише в Україні,

– заявив Подоляк.

Додамо, що Єврокомісія отримає змогу проводити спільні закупівлі газу та енергії. Тому тепер Росії буде значно важче впливати на окремі країни ЄС. Відтак може повністю припинися російська провокація внутрішніх конфліктів у ЄС.

Раніше депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс заявляв, що газова й нафтова залежність для Європи була створена дуже мудрим і хитрим планом, щоб загалом поставити весь Захід на коліна, збільшуючи поставлення, маніпулюючи цінами та створивши імідж, що це лише бізнес.

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