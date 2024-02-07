Не золото: що ще може отримувати Іран від Росії за виготовлення "Шахедів"

Хакери з угрупування Prana Network злили дані щодо виробництва іранських ударних безпілотників Shahed-136 для Росії. Згідно з оприлюдненими документами, принаймні частково агресорка проводить свої фінансові операції та платежі золотом.

В ефірі 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що була обрана така взаємовигідна формула розрахунків, коли Іран отримав те, що йому вигідно.

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Можливо, він має доступи на ринки або може накопичувати золото. Зараз важко сказати їх мотивацію.

Але те, що обрали таку форму, дає зрозуміти, що рублі нікому непотрібні. Долари теоретично потрібні, але, напевно, у Росії виникали певні труднощі. Саме тому обрали золото,

– розповів Мусієнко.

"Зараз, я думаю, що обсяги по "Шахедах" спадуть. У Ірану виникли додаткові проблеми з постачанням обладнання. Є така інформація. Крім того, їм потрібно зараз підтримувати й допомагати хуситам, а також різним проіранським групам в Сирії чи в Лівані", – додав експерт.

Таким чином зменшувати обсяги постачання до Росії. Тобто зараз якраз такий період, коли вони не зможуть у великій кількості їх постачати.

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На думку Мусієнка, це може бути версія-прикриття, аби всі думали “що це таке дивне, чому золото”. А насправді не можна виключати, що Ірану допомогли зі збагаченням урану.

"Не виключено, що це збагачення урану дійшло до такої межі, що Іран вже може ставити питання про наявність власної ядерної боєголовки", – додав експерт.

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