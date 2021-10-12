Чим стаття Медведєва про Україну відрізняється від статті Путіна

Можна, звісно, відсахнутися від статті Медведєва як хамського наїзду, бо він таким і є. Але це буде "уникнення реальності".

Ця стаття відрізняється від статті Путіна як брошура від книги, тобто це – тлумачення статті Путіна. Водночас вперше тут чітко сформульована теза, що українській владі відмовляють не тільки у політичній (начебто через залежність від зовнішнього впливу), а й у моральній легітимності.

Цікаво Стаття Медведєва – це діагноз нерозуміння України

Мішура та маячня

Українська еліта, за словами Медведєва, не турбується про Україну, а живе офшорами. Про Володимира Зеленського взагалі стверджується, що він відмовився від своєї ідентичності та свого коріння.

Поставте собі питання: що має стримувати путінський режим від будь-яких дій в Україні, якщо її керівництво не має політичної та моральної легітимності? Весь інший текст – це мішура та знайома маячня з повторенням звичайних тез.

Дмитро Медведєв слідом за Путіним написав статтю про Україну / Фото з архіву 24 каналу

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Тролінг через візит Нуланд

Тому можна звісно казати, що ця стаття є тролінгом на фоні візиту Вікторії Нуланд до Москви – це просто і зрозуміло. Але схоже, що російські еліти сформували консенсус щодо зміни своєї тактики щодо України, і це сигнал нам та Заходу