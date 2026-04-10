Цього дуже боїться Путін, – журналіст назвав вкрай важливе досягнення України

Російська сторона довгий час розповідала, що має унікальні технології для протидії ракетам та дронам. Однак виявилося, що протягом останнього року український ВПК зробив ривок вперед.

Тепер у росіян зʼявилося чимало нових проблем, яким вони не можуть протидіяти. Детальніше про надважливе досягнення України 24 Каналу розповів журналіст Олександр Демченко.

Чим наляканий Путін?

Сили оборони продовжують завдавати інтенсивних ударів по російських портах. Фактично відбувається нафтова блокада пʼяти регіонів Росії. Крім того, заблоковані практично усі поставки зрідженого російського газу. Саме цим Путін намагався шантажувати Європу.

Путін зараз дуже боїться створення українських ракет й того, що Україна поставить їх виробництво на конвеєр,

– мовив Демченко .

Також є ще одна не менш важлива подія – удар по двох НПЗ у Нижньогородській області. Одна з цих НПЗ – підприємство "Лукойла". Воно переробляє 17 мільйонів тон нафти й на 30% забезпечує Москву бензином. Відповідно назріває серйозна проблема й може виникнути дефіцит.

Зверніть увагу! Україна вперше випередила Росію за масштабами застосування дронів, запустивши за місяць більше безпілотників, ніж РФ від початку вторгнення. Водночас виробництво в Україні стрімко зростає – завдяки приватному сектору та співпраці з міжнародними партнерами, попри обмежене фінансування.

Російська влада вже заборонила до кінця липня продавати бензин за межі країни. Тож зараз енергетичне перемирʼя, яке пропонує Володимир Зеленський, насамперед в інтересах Путіна.

До слова, вибір цілей у війні визначається ефективністю, а не емоціями. Україна зосереджується на об’єктах, що дають максимальний стратегічний ефект, замість демонстративних ударів по Москві.

Що відомо про останні удари по НПЗ та проблеми ППО РФ?