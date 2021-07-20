Гучні звільнення та важливі законопроєкти: чим українцям запам'ятається 5 сесія Верховної Ради

Верховна Рада йде на канікули, які триватимуть до 7 вересня. Народні обранці таки дотягнули до останнього дзвоника.

Коли я кажу дотягнули, то маю на увазі не лише моральний стан нардепів, які аж надто активно то сварились в парламенті, то бились під куполом, то погрожували один одному у прямих ефірах політичних ток-шоу. Мовиться й про ті законопроєкти, які вони ухвалили в останній пленарний тиждень.

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Що встигли зробити нардепи

Зокрема, народні обранці дали старт судовій реформі, ухваливши 2 важливих законопроєкти про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя саме у тому вигляді, у якому вимагали антикорупційні активісти.

Тобто вони зробили це із правками, де визначальний голос матимуть саме міжнародні експерти. Це, як-не-як, хоч якийсь шанс, що "політичним проституткам з ОАСКу" у майбутньому буде важче працевлаштуватися.

Але, ви ж розуміли що без цих 3 букв нікуди, підписати їх у найближчі півтора місяця Володимир Зеленський точно не зможе. Точніше йому не дадуть цього зробити нардепи від "Батьківщини", ОПЗЖ, групи "За Майбутнє" та "Довіри", які внесли до парламенту одразу 4 блокувальні постанови.



Володимир Зеленський не зможе підписати правки / Фото Офісу Президента

Збережіть це у пам'яті до того часу, коли Юлія Тимошенко у Раді знову почне розповідати, що її нічого й ніколи не пов'язувало з олігархами. От у цьому питанні з Віктором Медведчуком, якого я сподіваюсь ми скоро побачимо в реєстрі олігархів, вони виступили єдиним фронтом.

Поки рухаємось далі ухваленими законопроєктами. Бачимо там зоозахисний документ про заборону жебракування та фотопослуг з тваринами. Його також ухвалили.

Ще заборонили продавати ліки дітям до 14 років. Також на 8 році війни маємо закон про національний супротив або ж про тероборону, як ми його називаємо.

1 січня, коли набувають чинності ці 2 законопроєкти, які ми так поспішали прийняти саме до канікул. Оскільки всі законопроєкти, це знають і парламентарі, і з Кабміну, що закон, прийнятий до канікул, буде внесений у бюджет наступного року,

– заявив голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Що не ухвалили народні обранці

От чого у нас поки не буде, так це дозволу на використання канабісу у медичних цілях. Його нардепи поки провалили.

Однак словами заступниці голови "Слуги народу" Євгенії Кравчук, восени до цього питання ще повернуться. Тож є надія, що ті, хто потребують ліків, їх отримають, попри всі спекуляції старих політиків на цьому питанні.

Дізнайтеся більше Восени повернемося до легалізації медичного канабісу, – Кравчук

Не вистачило нардепам і 9 тисяч 155 голосувань за 2 роки, щоб ухвалити реформу СБУ. Цей законопроєкт готували увесь останній рік. Та й це не вберегло його від 2 тисяч правок і внесення змін просто перед внесенням його під купол.

До слова, чекаю голосування за цей законопроєкт не лише я, а й наші західні партнери. Зокрема Євросоюз, НАТО і США, які закликали Україну не зволікати з ухваленням закону.



Нардепам не вистачило голосувань, щоб ухвалити реформу СБУ / Фото Getty Images

Варто зауважити, що реформа СБУ була передвиборчою обіцянкою партії "Слуга народу", тож маю надію, що до неї повернуться під час 6 сесії, яка розпочнеться вже у вересні.

Що насправді цікавить депутатів

Поки за результатами 2 років маємо не надто оптимістичні показники роботи парламенту. З 90 обіцянок, які дала свого часу президентська партія, виконати нардепи спромоглися лише 20% або ж 18 обіцянок. При цьому 7 вони вже провалили, а 68 перебувають у процесі. З того, що не виконано, наразі маємо:

аудит державних функцій;

обіцянку законодавчо врегулювати право володіння зброєю;

аудит системи соціального забезпечення.

Втім, як виявилось, 20% – це ще й не погано. "Голос" спромігся виконати лише 17% від обіцяного. Хоч це насправді 21 втілена в життя обіцянка, перед виборами їх було надто багато – 121. Тож 89 ще залишаються в процесі реалізації.

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Геть кепсько з реалізацією девізу "ми покращимо" у "Європейської Солідарності", "Батьківщини" та ОПЗЖ. У них відповідно 2, 2 та 1 обіцянка у списку реалізованих. Інші, а це 40 – 50, можливо, вдасться втілити в життя десь у наступні "надцять" років під куполом.

Зокрема, не голосували вони за відкриття ринку землі, утримались від голосування за закон "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" та зняття депутатської недоторканності. Вже точно вони не хотіли посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини для чиновників.

При цьому найбільше, наприклад, Юлію Тимошенко цікавила земля. Це слово під куполом протягом 5 сесії вона сказала 260 разів. Ще 97 разів з її уст лунало слово "хочу".



Юлію Тимошенко у Раді найбільше цікавило питання землі / Фото "Батьківщини"

Майже стільки ж разів Ірина Геращенко згадувала прізвище президента. Про громадян, людей і тарифи говорили, зокрема, депутати із групи "За майбутнє", але всього по 27 разів за понад 9 тисяч голосувань.

Про економіку Ярослав Железняк думав також не часто – лише 12 разів. Це майже стільки, скільки Вадим Рабінович про фашизм та СС "Галичина".

Хто подавав найбільше законопроєктів

Якщо ми вже почали тицяти пальцями в народних обранців, то пропоную до вашої уваги ще один рейтинг – 10 нардепів, які подали найбільше законопроєктів, що містили в собі корупційні ризики. Відразу спойлер – зараз буде досить неочікувано.

Найбільше корупційних законопроєктів виявили у поданих Данилом Гетманцевим – 30 документів зі 144, які він написав, мали корупційні ознаки або містили корупційні ризики.



Данило Гетманцев подавав багато корупційних законопроєктів / Фото "Слуги народу"

Втім, як говорить Дмитро Разумков, давайте по фракціях. Тут на перше місце виходять депутатські групи "Довіра" та "За Майбутнє".

Одна подала 233 законопроєкти, з яких 44 були з корупційними ризиками. В іншої – 17% від всіх поданих документів також були з корупційним нахилом. Третю сходинку ділять ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Слуга народу". Хоч кількість поданих ними документів різна, відсоток корупції у них однаковий.

Чим ще запам'яталася 5 сесія Ради

Однак не законопроєктами єдиними запам'ятається нам 5 сезон Верховної Ради. Мовиться й про зміну "вічного" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тепер нам доведеться звикати до нового імені – Денис Монастирський.

Ще донедавна він був нардепом та главою правоохоронного комітету, а тепер замінив того, кого, здавалось, змінити неможливо.



Денис Монастирський очолив МВС / Фото "РБК-України"

Хто замінить Монастирського

Втім, і його місце під сонцем не пустуватиме. Крісло Монастирського під куполом тепер займе Антон Швачко. За словами Олександра Корнієнка, він є членом сумської команди "слуг народу" і за сумісництвом ІТ-спеціаліст.

Однак згідно з декларацією, він безробітний й має 28 років. Однак Швачко вже володіє 2 квартирами у Сумах. Його матері належать квартира, будинок та земельна ділянка.

На рахунках "слуга народу" зберігає 283 тисячі гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 250 тисяч гривень готівкою. Усе це добро, за словами Швачка, заробили його бабусі та дідусі ще при Радянському Союзі. Ну й він трохи на криптовалюті.

Наразі про Швачка відомо небагато. Однак оскільки зайде він до Верховної Ради вже у новому сезоні, то я впевнена, що ми ще встигнемо з ним познайомитись.

Поки наступне святкове засідання народних обранців заплановане на 30 річницю Незалежності України. Тоді вони мають проголосувати за великий герб України.

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