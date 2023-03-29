Білогорівка під контролем ЗСУ – небезпека росіянам: чого бояться окупанти
За даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій залишається, зокрема, Білогорівка. Та все через те, що росіяни постійно намагаються там наступати.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для окупантів це дуже важливо. Окрім того, в епіцентрі бойових дій також Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
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"Адже Білогорівка, фактично, трамплін для контрнаступу в напрямку Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації", – сказав він.
Коваленко переконаний, що так росіяни відчувають для себе загрозу. Мовляв, їм небезпечно, коли цей населений пункт контролюють ЗСУ.
Але вони витрачають великий знову ж таки ресурс, постійно намагаються штурмувати наші позиції. Але в них це не вдається, в них немає жодного успіху на цьому напрямку,
– розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Він зауважив, що також успіхів у росіян немає й загально по локації до Сіверська.
Чому Білогорівка важлива для росіян: дивіться відео
Яка головна мета окупантів
"Головна їх мета – це через Білогорівку розпочати просування з Кремінної. Також у південно-західному напрямку так створити умови для оточення Сіверська", – розповів Олександр Коваленко.
Військово-політичний оглядач наголосив, що окупанти висувалися на Північ із Бахмуту з такою ж метою, щоби повністю взяти в оточення цю локацію.
"Але нині їм це не вдається. Повертаючись до найголовнішої причини – це критичний дефіцит ресурсу. Не лише технічного компонента – танків, ББМ, артилерії тощо, але вже й людського ресурсу", – підсумував він.
Ситуація на фронті: останні новини
- Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- За минулу добу, 28 березня, українські захисники ліквідували 610 росіян. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "квитки на концерт Кобзона" отримали 172 340 окупантів.
- Окрім того, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по місцях, де зосереджується особовий склад та військова техніка росіян.
- Наші захисники збили ворожі БпЛА Орлан-10 та ZALA. Відпрацювали також підрозділи ракетних військ та артилерії. Вони вразили, зокрема, пункт управління, 6 районів зосередження ворожої живої сили, техніки та озброєння.