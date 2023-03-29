Білогорівка під контролем ЗСУ – небезпека росіянам: чого бояться окупанти

За даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій залишається, зокрема, Білогорівка. Та все через те, що росіяни постійно намагаються там наступати.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для окупантів це дуже важливо. Окрім того, в епіцентрі бойових дій також Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

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"Адже Білогорівка, фактично, трамплін для контрнаступу в напрямку Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації", – сказав він.

Коваленко переконаний, що так росіяни відчувають для себе загрозу. Мовляв, їм небезпечно, коли цей населений пункт контролюють ЗСУ.

Але вони витрачають великий знову ж таки ресурс, постійно намагаються штурмувати наші позиції. Але в них це не вдається, в них немає жодного успіху на цьому напрямку,

– розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він зауважив, що також успіхів у росіян немає й загально по локації до Сіверська.

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Яка головна мета окупантів

"Головна їх мета – це через Білогорівку розпочати просування з Кремінної. Також у південно-західному напрямку так створити умови для оточення Сіверська", – розповів Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач наголосив, що окупанти висувалися на Північ із Бахмуту з такою ж метою, щоби повністю взяти в оточення цю локацію.

"Але нині їм це не вдається. Повертаючись до найголовнішої причини – це критичний дефіцит ресурсу. Не лише технічного компонента – танків, ББМ, артилерії тощо, але вже й людського ресурсу", – підсумував він.

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