Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про важливу систему. Водночас "Фламінго" є легшими у виробництві та дешевшими.

Чим відрізняється Tomahawk від "Фламінго"?

Військовий експерт пояснив, що крилата ракета "Фламінго" є відповідником крилатої ракети "Фау-1". У своїй конструкції вона досить проста – фактично "труба та крило".

Двигун до цієї ракети можна поставити будь-який, який потягне вагу та втримає на крилі саму ракету. Україна ж обрала двигун AI-25ТЛ. За словами Світана, це хороший вибір, адже це двигун українського виробництва, таких в нашій країні є дуже багато. Через це у виробництві ракета має бути дешевою, ціна не має перевищувати 150 тисяч доларів.

Система управління "Фламінго" дуже проста, якщо порівнювати з Tomahawk. Головна різниця – у "Фламінго" немає системи обгинання, тобто польоту з обгинанням рельєфу місцевості на малих висотах. Для цього потрібні знімки місцевості зі супутника, які закачують в ракету. Це є лише в американських Tomahawk, ця система є секретною,

– наголосив він.

Світан пояснив, що для більшого ефекту ударів по російських цілях потрібні саме балістичні ракети. Вони будуть летіти на висоті кілька хвилин і лише потім різко сходити на ціль, що ускладнює їхнє збиття. За таким принципом росіяни використовують "Іскандери", якими атакують Україну.

Військовий експерт додав, що якщо США не передадуть Україні свої ракети, нам потрібно розвивати свої "Фламінго", які за характеристикою дуже схожі.

Що відомо про передачу Україні Tomahawk?