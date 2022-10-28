Аварійні та стабілізаційні: які бувають відключення світла та у чому різниця

Через численні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України у багатьох містах обмежують постачання електроенергії. Такі обмеження можуть бути як аварійними, так і стабілізаційними.

У ДТЕК вирішили пояснити різницю між аварійними та стабілізаційними відключення.

Важливо Відключення світла в Україні 28 жовтня: графіки по містах та областях

Аварійні відключення можуть бути:

екстреними, які пов'язані із воєнними діями. Вони можуть статися, якщо через обстріли пошкоджено чи зруйновано енергооб'єкти;

локальними, коли енергомережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Аварійні відключення неможливо передбачити, для них не існує графіків. Інформацію про відновлювальні роботи можна дізнатися у чат-боті та контакт-центрі ДТЕК.

Натомість стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергомереж за графіками. Такі відключення ініціює "Укренерго". Це відбувається, коли обсяг генерації стає меншим за обсяг споживання. Або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам необхідну потужність. Тому поки триває ремонт, постачання світла необхідно тимчасово обмежувати.

При стабілізаційних відключеннях ситуація більш прогнозована, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік відключень. Коли застосовуються такий тип – графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу.

Просимо вас ставитись до таких вимушених відключень з терпінням та розумінням. Повірте, ми робимо все можливе й неможливе, щоб вони торкнулися якнайменшої кількості людей і тривали якомога менше часу,

– наголосили у ДТЕК.

Зауважимо, що раніше в "Укренерго" планували створити "справедливі" графіки відключення світла. Однак цьому завадила чергова атака росіян, яка відбулася у ніч проти 27 жовтня. Зауважимо, що за весь період повномасштабної війни, Росія здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики, 51 з них – лише у жовтні. Як розповів 24 каналу Юрій Щедрін, експерт "Центру розвитку міста", відсоток руйнувань енергосистеми складає 30 – 40%.

Яка зараз ситуація з електроенергією в Україні

За словами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій, найбільше постраждали від обстрілів теплові електростанції. Однак він вважає, що ціллю Росії було не знищення електростанцій, а виведення нашої енергосистеми з ладу, змусити ремонтувати і застосовувати віялові обмеження. Тобто створення динамічної кризи, коли Україна постійно відновлює свою енергосистему.

Зверніть увагу, що ТЕС та ТЕЦ виробляють лише 25% електроенергії України, натомість АЕС – близько 60%. Якщо буде завдано шкоди саме підстанціям АЕС, певним її об'єктам, то тоді можна говорити про повний блекаут. На сьогодні період, коли населення було без енергопостачання – максимум до 12 годин, у випадку пошкодження АЕС відновлення триватиме тижнями

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