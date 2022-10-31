Чим відрізняються нові системи ППО від радянських: пояснення Світана
Оновлення систем ППО України у воєнний час відбувається швидко, але непослідовно. На озброєнні ЗСУ є як стара радянська протиповітряна оборона, так і нові західні зразки.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, чим вони відрізняються. Про це він ексклюзивно розповів в ефірі 24 каналу.
Увага Чому росіяни запускають одразу велику кількість ракет: Коваленко назвав мету ворога
За його словами, є декілька головних ознак, чим відрізняються нові системи ППО від радянських. Зокрема, експерт наводить такі:
- швидкістю спрацювання;
- кількістю цілей, які супроводжують;
- дальністю.
Ті системи, які нам передають – середньої дальності. Це рівень роботи Iris-T SLM, NASAMS чи Hawk, які нам планують передавати (останні – дальністю до 50 кілометрів). Їх включають у загальну систему оборони,
– сказав Світан.
Крім цього, ті системи, які є на озброєнні України, наприклад, модернізовані С-125 "Печора", "Бук" М-1, а також С-300 ранніх модифікацій, – все це системи великої дальності.
Поки що нам їх вистачає на певних напрямках, однак самі ракети закінчуються.
Чим відрізняються нові та радянські системи ППО: дивіться відео
ППО України збила майже 50 російських ракет
- У понеділок, 31 жовтня, від 7 години ранку ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160.
- Усього Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
- Загалом 44 крилаті ракети знищили сили та засоби Повітряних Сил. Повідомляється, що 18 ракет збили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- Ще 12 ракет перехопило повітряне командування "Південь". У повітряному командуванні "Схід" та "Захід" знищили 9 і 5 російських ракет відповідно.