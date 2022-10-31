Чим відрізняються нові системи ППО від радянських: пояснення Світана

Оновлення систем ППО України у воєнний час відбувається швидко, але непослідовно. На озброєнні ЗСУ є як стара радянська протиповітряна оборона, так і нові західні зразки.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, чим вони відрізняються. Про це він ексклюзивно розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, є декілька головних ознак, чим відрізняються нові системи ППО від радянських. Зокрема, експерт наводить такі:

швидкістю спрацювання;

кількістю цілей, які супроводжують;

дальністю.

Ті системи, які нам передають – середньої дальності. Це рівень роботи Iris-T SLM, NASAMS чи Hawk, які нам планують передавати (останні – дальністю до 50 кілометрів). Їх включають у загальну систему оборони,

– сказав Світан.

Крім цього, ті системи, які є на озброєнні України, наприклад, модернізовані С-125 "Печора", "Бук" М-1, а також С-300 ранніх модифікацій, – все це системи великої дальності.

Поки що нам їх вистачає на певних напрямках, однак самі ракети закінчуються.

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