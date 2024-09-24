Яка різниця між призовниками, резервістами та військовозобов'язаними: головні відмінності

24 вересня 2024, 16:03
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

"Факти"

В Україні триває загальна мобілізація, а відтак військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані на службу. Проте важливо враховувати, що призовники, резервісти та військовозобов'язані – це абсолютно різні статуси.

Їхні обов'язки також відрізняються, тому ці категорії потрібно чітко розрізняти. Про це пишуть "Факти".

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Які категорії громадян щодо військового обов'язку існують

Загалом, військовий обов'язок громадян України передбачає: 

  • підготовку до військової служби;
  • приписку до призовних дільниць;
  • укладення контракту на добровільній основі та призов на військову службу;
  • здійснення військової служби;
  • виконання військового обов’язку в запасі;
  • проходження служби у військовому резерві;
  • дотримання правил військового обліку.

Відтак, усі українці щодо виконання військового обов'язку мають різні статуси. Вони визначені у Законі 2232-ХІІ України Про загальний військовий обов'язок і військову службу. 

Загалом, існує 5 категорій: 

  • допризовники – підлягають приписці до призовних дільниць, 
  • призовники – приписані до призовних дільниць,
  • військовослужбовці – проходять військову службу,
  • військовозобов'язані – перебувають у запасі,
  • резервісти – добровільно проходять службу в резерві й призначені для комплектування військових частин у мирний і воєнний час.

Усі ці категорії є різними та мають різні обов'язки. Так, військовозобов'язаними є українці, які числяться у запасі для комплектування ЗСУ в особливий період, та перебувають на обліку в ТЦК і СП. 

Резервісти мають інший статус, адже це військовозобов'язані громадяни України, які служать у військовому резерві ЗСУ та інших формуваннях. У мирний час вони будують цивільне життя, але проходять регулярний військовий вишкіл. 

Призовники – це громадяни України, які лише приписані до призивних дільниць і перебувають на обліку в ТЦК. Військовослужбовці – це громадяни, які служать у військових формуваннях і перебувають на обліку за місцем несення служби.