Яка різниця між призовниками, резервістами та військовозобов'язаними: головні відмінності

В Україні триває загальна мобілізація, а відтак військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані на службу. Проте важливо враховувати, що призовники, резервісти та військовозобов'язані – це абсолютно різні статуси.

Їхні обов'язки також відрізняються, тому ці категорії потрібно чітко розрізняти. Про це пишуть "Факти".

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Які категорії громадян щодо військового обов'язку існують

Загалом, військовий обов'язок громадян України передбачає:

підготовку до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

укладення контракту на добровільній основі та призов на військову службу;

здійснення військової служби;

виконання військового обов’язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

Відтак, усі українці щодо виконання військового обов'язку мають різні статуси. Вони визначені у Законі 2232-ХІІ України Про загальний військовий обов'язок і військову службу.

Загалом, існує 5 категорій:

допризовники – підлягають приписці до призовних дільниць,

призовники – приписані до призовних дільниць,

військовослужбовці – проходять військову службу,

військовозобов'язані – перебувають у запасі,

резервісти – добровільно проходять службу в резерві й призначені для комплектування військових частин у мирний і воєнний час.

Усі ці категорії є різними та мають різні обов'язки. Так, військовозобов'язаними є українці, які числяться у запасі для комплектування ЗСУ в особливий період, та перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Резервісти мають інший статус, адже це військовозобов'язані громадяни України, які служать у військовому резерві ЗСУ та інших формуваннях. У мирний час вони будують цивільне життя, але проходять регулярний військовий вишкіл.

Призовники – це громадяни України, які лише приписані до призивних дільниць і перебувають на обліку в ТЦК. Військовослужбовці – це громадяни, які служать у військових формуваннях і перебувають на обліку за місцем несення служби.