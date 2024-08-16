Є кілька способів доставити туди вибухівку: як найкраще знищувати російські аеродроми

Останнім часом Україна зосередила атаки дронів на російські аеродроми. Такий обстріл можна вважати успішним не тільки у разі пошкодження літака.

Також необхідно бити по злітних смугах, складах з паливом, ангарах, де відбувається ремонт та технічне обслуговування повітряних суден. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, як досягти ефективного ураження ворожих летовищ.

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Чим найкраще бити по аеродромах

Для знищення злітної смуги потрібно десятки фугасних ракет, зокрема "Нептун". Водночас для знищення літаків краще використовувати касетні боєголовки, щоб закидати літаки великою кількістю мін.

Поки що такої кількості у виробництві ми не бачимо. Причини мені невідомі, але впевнений, що вони об'єктивні. Якби ми могли виробляти свої ракети, то робили б це,

– зазначив Нарожний.

Ракета "Нептун" доволі технологічна. У ній стоїть турбореактивний двигун, який використовується на літаках. Але до цієї ракети ще треба розробити навігаційну систему, боєголовку тощо.

Зазначимо, що у разі знищення злітних смуг тактична авіація ворога просто не долітатиме до місця пуску. Це можна зробити тільки завдяки ракетним ударам.

Треба якимсь чином доставити туди велику кількість вибухівки, іншого шляху немає. Це можна зробити ракетою або дроном, але чим більший дрон, тим легше його збити,

– додав військовий експерт.

До того ж крім злітної смуги, ще є аеродромна інфраструктура. Наприклад, склади палива, тому що паливо також унікальна річ, яку не так просто виробляти. Також склади боєприпасів. Зокрема, у Морозовську було знищено близько 700 керованих авіаційних бомб, якими ворог вже не атакує позиції українських військових, чи мирні міста.