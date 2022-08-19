Відновлення "проклятого трикутника", – дослідник вказав на загрозу у відносинах з Туреччиною

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 18 серпня вперше з 24 лютого приїхав до України. Він хоче виступити миротворцем між Україною та росією, але зараз у нього немає таких можливостей.

Про це для 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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"Ключова загроза, яка існує у відносинах з Туреччиною – це відновлення так званого проклятого трикутника "росія, Україна, Туреччина". Коли відносини однієї з цих країн залежать від відносин третьої. Коли Ердоган поїхав до путіна, вів переговори щодо Сирії, зернову угоду, можливість домовляння між Україною та росією, то почав відновлювати цей "проклятий трикутник", – сказав Семиволос.

Україна відповіла Ердогану

За словами експерта, Україна має завадити відновити цю залежність у відносинах трьох країн. Тобто залишити україно-турецький напрямок окремим.

Мені здається, що вчора українці з цим впоралися. Усі заяви, які прозвучали, якраз засвідчили, що для нас важливі саме двосторонні відносини,

– сказав Семиволос.

Не варто радіти заяві Ердогана

Туреччина позиціонує себе як надійний посередник у переговорах. Ердоган після зустрічі із Зеленським 18 серпня запевнив, що його країна на боці України. Проте, як вважає Семиволос, це просто слова, бо турецький президент може поїхати до росії й назвати путіна найкращим другом.

"Відносини між Туреччиною і росією дуже важливі для безпеки Туреччини. Тому не потрібно радіти такій заяві", – додав Семиволос.

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Ердоган в Україні

Турецький президент зустрівся у Львові з Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Після перемовин Ердоган сказав, що сподівається на мирні переговори між Україною та росією.

"Я вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів. По суті, Зеленський і Гутерреш погоджуються з цим. Річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях закінчення війни", – зазначив Ердоган.

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