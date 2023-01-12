Росія хоче збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона: Генштаб ЗСУ оцінив загрози для України

У Росії заявили про збільшення чисельності збройних сил до 1,5 мільйона осіб. На це вже відреагували у Генеральному штабі ЗСУ.

Росія планує довготривалу війну проти України. Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, інформує 24 Канал.

​До теми 1,5-мільйонна армія та новий план: що задумали Путін і Шойгу

Чи є нова загроза з боку окупантів

За словами Громова, плани Росії збільшити чисельність армії означає, що окупанти планують довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій. Щоб здійснити це, потрібно багато часу та фінансово-економічних ресурсів.

Водночас значні втрати в особовому складі й озброєнні, у техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин Росії з 2016 року і досі викликає сумніви, що плановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені у певні терміни,

– зазначив Громов.

Також при комплектуванні збройних сил Росія хоче поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.

Чи зможе Росія збільшити чисельність своєї армії

Раніше у британській розвідці заявили, що такі "зміни" свідчать про те, що Росія планує адаптувати свої військові потужності до довготривалої війни в Україні, однак це все має дуже нереалістичний вигляд.

"Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для завершення такого "розширення". Адже це в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні", – вважають експерти.