Представник Зеленського спрогнозував, чим завершиться саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня. У Володимира Зеленського сподіваються, що його результатом стане ухвалення підсумкового документа, який охоплюватиме всі ключові питання, пов'язані з тимчасовою окупацією Криму.

Про бажані результати саміту Кримської платформи розповів постійний представник президента у Криму Антон Кориневич під час дискусії "Саміт Кримської платформи: як Україна і трансатлантичні партнери можуть розв'язати проблему мілітаризації Криму?".

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Саміт Кримської платформи: що від нього очікують

Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією,

– зазначив Кориневич.

За його словами, вона мала б передбачати всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Росією.

Представник президента у Криму також повідомив, що наразі на міжнародному рівні докладають багато дипломатичних та правозахисних зусиль щодо цього. Однак поки не було всеосяжної, повноцінної міжнародної платформи, "де можна було б обговорювати всі питання, пов'язані з Кримом".

Такий підсумковий документ, зауважив Кориневич, буде важливим результатом саміту для людей, які щодня займаються тільки питаннями Криму.

Він наголосив, що Кримська платформа діятиме на постійній основі як процес, "що не зупиниться, поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму".

У Києві працюватиме офіс Кримської платформи, укомплектований персоналом, який працюватиме у режимі 24/7.

Кроки, необхідні для де окупації півострова

На думку Кориневича, для пришвидшення деокупації та реінтеграції Криму слід реалізовувати конкретні проєкти в рамках платформи, чого "не хоче Росія".

Це можуть бути й "невеликі" проєкти, наприклад, створення Музею кримськотатарської культури в Києві чи відкриття лікарні або університету в Генічеську.