Чим займаються бойові кораблі флоту Росії у Чорному й Азовському морях: доповідь Пентагона

Згідно даних Пентагону, росіяни не планують висадку десанту на узбережжі Чорного моря. Флот ворога наразі зосереджений на демонстрації сили.

У Пентагоні повідомили про діяльність російських окупантів у Чорному та Азовському морях. Висадку десанту біля Одеси чи Миколаєва ворог наразі не планує.

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Росіяни у Чорному та Азовському морях

На думку Пентагону, російські кораблі у Чорному морі демонструють силу та змушують ЗСУ залишатися біля Одеси та Миколаєва. Жодних ознак для висадки десанту чи наближення до узбережжя не спостерігається. Єдині удари, яких завдає ворог з акваторії Чорного моря – це запуск крилатих ракет по мирних українських містах.

Що стосується російського флоту в Азовському морі, то він наразі виконує завдання поповнення сил росіян на Півдні.

Росіяни у Чорному морі

Британська розвідка повідомляла про те, що у Чорному морі є близько 20 російських кораблів.

Висаджувати десант росіяни бояться – не мають достатніх сил та відрізані від забезпечення.

Також росіяни не хочуть повторити долі свого флагмана "Москва", тому вирішили триматися якомога далі від українського берега.

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