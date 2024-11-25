Чим можна збити міжконтинентальну балістику та чи здатна сьогодні Україна на це

Після того, як Росія 21 листопада вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, в Україні замислились яким чином збивати такі ворожі цілі. Система ППО Patriot, яку ЗСУ отримали від західних партнерів, не зможе протидіяти такій ракеті.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, пояснивши, що наявний в Україні Patriot працює тільки, коли відстань орієнтовно 40 кілометрів. А російський, наприклад, "Орешник"/"Кедр" летітиме з висоти 100 – 200 кілометрів.

Дивіться також Світан назвав 3 аспекти, через які Путін може ще раз ударити міжконтинентальною ракетою

Чим можна збити російську міжконтинентальну балістику

Коли головна частина буде роз'єднуватися на 3 – 6 бойових частин, швидкість цих елементів, які падатимуть, становитиме 10 – 12 махів.

Протиракета Patriot важить всього 912 кілограмів, її кінетична енергія порівняно з тією, що буде падати вертикально, неспівмірна. Якщо Patriot і зможе вражати такі цілі, то це буде ймовірніше випадково, ніж системно,

– пояснив Криволап.

В Україні, зі слів авіаексперта, зараз немає чим збивати міжконтинентальні балістичні ракети. На це здатні американський комплекс THAAD, ізраїльський Arrow 3, американський Aegis, який встановлюється на кораблях.

Є інформація, що систему THAAD американці розгортають в Польщі, щоб захистити східний кордон. Ці системи здатні збити міжконтинентальні ракети, бо вони діють на іншій ділянці, не тоді, коли ракета вже падає на землю, а коли вона ще летить,

– зазначив Криволап.

Тоді ураження цією ракетою буде менш ймовірним, ніж коли для захисту буде залучена система Patriot. Авіаексперт зауважив, що дальність ударів Patriot – від 25 до 40 кілометрів, а розділення міжконтинентальної ракети на бойові частини відбуватиметься на висоті значно вище.

Нагадаємо, авіаційний експерт Богдан Долінце висловив думку, що США могли б надати Україні у відповідь на удар Росії міжконтинентальною ракетою по Дніпру сучасні системи протиракетної оборони, наприклад – THAAD.

Він вважає, що ті Patriot, які нині є в Україні, можуть знищувати балістичні цілі тільки на відстані 40 – 50 кілометрів і на висоті до 24 кілометрів. Російський "Кедр"/ "Орешник" роз'єднує головну частину на боєголовки на висоті 100 кілометрів над землею. Долінце зазначив, що цю ракету треба знищувати на висоті 150 – 200 кілометрів і це під силу лише THAAD.