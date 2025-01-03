Удар по 810-й бригаді на Курщині: що могло ефектно прилетіти по росіянах

Сили оборони України вдень 2 січня завдали високоточного удару по 810-й бригаді росіян у Курській області. Відомо, що до цієї сумнозвісної бригади входять війська з Північної Кореї.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, чим Збройні Сили України могли вдарити по будинку культури в селі Іванівське, де дислокувалася 810-та бригада.

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Чим могли вдарити по 810-й бригаді на Курщині

База 810-ї бригади взагалі розташована в тимчасово окупованому Севастополі, а бійці розосереджені по всій лінії фронту. Основна частина бійців 810-ї бригади зараз перебуває на лівому березі Дніпра та на Курщині. До неї доєднали північнокорейські війська.

Зверніть увагу! Російська 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти за чотири місяці боїв на Курщині значно виснажена і розбиває табір у селі Плеховому.

"Ймовірно, по 810-й бригаді разом з північнокорейцями працюють далекобійні засоби ураження американського виробництва. Я думаю, що цього разу удар був ракетами М30/М31 з HIMARS. Крім того, використовувалися дрони-коригувальники", – припустив військовий експерт.

Бригада складається з кількох тисяч солдатів, тож малоймовірно, що їх всіх вдалося ліквідувати. Судячи з відео, які з'явилися в мережі, та можливостей цих ракет, на думку Світана, декілька рот могло бути знищено, або штаб.

Раніше у районі Льгова Сили оборони вже завдавали удару по одному з командних пунктів 810-ї бригади. Тож ймовірно йде відстежування саме 810-ї бригади та північнокорейських військ,

– додав Світан.

Нагадаємо, 25 грудня було уражено командний пункт російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Внаслідок атаки було ліквідовано низку офіцерів, зокрема заступника командира бригади Салима Паштова. На думку військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, удар було завдано ракетою Storm Shadow.

Ввечері 30 грудня у Льгові знову пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт по місцю скупченню російських військових.