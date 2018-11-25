Чим корисна каліграфія: несподівані властивості

Виявляється, почерк може розповісти про ваш інтелект, хвороби і навіть сварки у сім'ї. А каліграфічно написаний текс навіть може допомагати у профілактиці різних недуг.

Як запевняють науковці з Китаю та Японії за допомогою каліграфічного письма можна боротися з розсіяною увагою, проблемами орієнтування у просторі і навіть хворобою Альцгеймера, передає "Сегодня".

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Крім того, каліграфія здатна покращувати пам'ять і знімати нервові розлади. Вона може бути засобом психотерапії, адже в ній є елементи, які заспокоюють і вирівнюють внутрішній стан людини.

Фахівці зазначають, що у каліграфії важливо все – потрібно тримати поставу рівно, стіл має бути не надто високим, а людина повинна зосередженою.

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