Посадовець СБУ збив дитину на пішохідному переході
- Чиновник СБУ збив 15-річного хлопця на пішохідному переході у Василькові.
- Порушника взяли під варту.
- Хлопця доставили до лікарні. Він у задовільному стані.
23 січня на Київщині чиновник Служби безпеки на великій швидкості збив неповнолітнього на пішохідному переході. Порушника взяли під варту.
Інцидент трапився у місті Васильків Київської області за участі співробітника Центрального управління СБУ, передає 24 Канал із посиланням на hromadske.
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ДТП із посадовцем СБУ у Василькові: що відомо
Зазначається, що постраждалого оперативно доправили до "Охматдиту". Неповнолітньому надали усю необхідну медичну допомогу, він перебуває у задовільному стані.
За фактом ДТП ДБР і Нацполіція відкрили кримінальне провадження. Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У мережі повідомили, що потерпілому хлопцю 15 років, а посадовець СБУ, який його збив, був у нетверезому стані.
Нагадаємо, що на Львівщині сталася моторошна ДТП за участі легковика й автобуса. Близько 16:50 26 січня на автодорозі Київ – Чоп Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де в цей момент їхав автобус ЗАЗ. На швидкості два транспортні засоби зіштовхнулися.
Водій автомобіля та троє його пасажирів загинули. Водія та одного з пасажирів автобуса доставили до лікарні.