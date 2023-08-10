Сьогодні тенденція на перемогу України, – Чмут про заяви, що до жовтня ЗСУ візьмуть Крим

Українські військові продовжують метр за метром звільняти рідні землі від російських загарбників. Якщо раніше звучало багато заяв про те, що Крим повернуть до жовтня, то зараз подібна риторика стишилася.

В інтерв'ю директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зауважив, що робити оцінки – "справа дуже невдячна". Водночас він додав, що не знає, чи було помилкою озвучувати прогнози, що Крим повернуть до України у жовтні цього року.

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Чмут рекомендує говорити про тенденції

На питання, чи вдасться дійти до Донецька до вересня, Тарас Чмут сказав, що "ще є місяць, може, ще й дійдемо".

Це відповідальність посадових осіб, які це озвучують. Будь-які оцінки майбутнього – справа дуже невдячна, бо неможливо його реально передбачити,

– зазначив Чмут.

За його словами, можна говорити про тенденції. Директор Фонду "Повернись живим" зауважив, що існують тенденції на перемогу або поразку, наступ або відступ. Тенденція виробництва та споживання. Тоді його спитали, чи є зараз тенденція на перемогу нашої держави.

З точки зору України, глобально – так. Це не означає, що завтра буде так само,

– підкреслив він.

Зауважимо, що у Зеленського 10 серпня прокоментували події на фронту. Окреслив ситуацію радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Що відбувається на фронті зараз

За словами Подоляка, активні бойові дії йдуть на всіх напрямках. Винятком є Куп'янський, де тривають зустрічні бойові дії, адже для Росії цей напрямок пріоритетний.

Водночас слід розуміти, що жодного успіху російські загарбники не мають. Радник глави ОП підкреслив, що наші захисники не лише відтісняють окупантів, а й знищують їхні ресурси.

Я вважаю, що це період накопичення ефекту. Паралельно триває розмінування і знищення логістичної інфраструктури. Потрібно трошки збільшити ресурси, які нам для цього потрібні. Цей період накопичення ефекту, на мою думку, у недалекому майбутньому дасть суттєві результати,

– переконаний він.

Михайло Подоляк додав, що "усе, що розвивається сьогодні на лінії фронту, дасть дуже ефектні наслідки вже зовсім скоро". Водночас, за його словами, необхідно вкрай обережно коментувати, що відбувається на різних напрямках.