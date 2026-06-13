Майже 2,4 мільйона: Путін підписав указ, який збільшує чисельність армії Росії

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії. Відтепер кількість військовослужбовців у складі Збройних сил Росії офіційно зросла на 7360 осіб.

Про рішення російського диктатора повідомили у російському міноборони.

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Що відомо про збільшення чисельності російської армії?

Згідно з підписаним указом, загальна штатна чисельність збройних сил Росії встановлена на рівні 2 399 130 осіб. Із них 1 510 000 становлять військовослужбовці. Попередній указ, підписаний 4 березня 2026 року, передбачав чисельність військовослужбовців на рівні 1 502 640 осіб.

Таким чином, нове рішення Кремля офіційно збільшило кількість військових у складі російської армії на 7360 осіб.

Зазначимо, що 12 червня Володимир Путін під час зустрічі з російськими військовими заявив, що у війні проти України беруть участь понад 700 тисяч осіб.

Нагадаємо, New York Post повідомляло, що російський диктатор Путін може зробити ставку на масштабний зимовий наступ проти України після невдач на фронті. Експерти видання припускають, що Кремль спробує посилити атаки на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти, залізницю та системи водопостачання, щоб створити гуманітарну кризу й посилити тиск на Київ.

Проте, Росія стикається із серйозними внутрішніми проблемами. Економіка країни зазнає значних втрат: зростає дефіцит бюджету, скорочуються доходи від нафти й газу, зменшуються золоті резерви, а темпи набору нових військових уже не покривають бойових втрат. На цьому тлі Кремль активізує вербування студентів, пропонуючи їм різні пільги для залучення до армії.