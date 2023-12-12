Героїчні, – Зеленський сказав, скільки людей служать у Сухопутних військах ЗСУ

В Україні відзначають 12 грудня День Сухопутних військ. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди привітав військових і озвучив чисельність СВУ.

За словами президента, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ. Він подякував їм за можливість пишатися міццю української армії.

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Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.

Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей,

– заявив Зеленський.

У Сухопутних військах України воює 600 тисяч військових / Фото з телеграму Володимира Зеленського

"Основа української армії"

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у привітанні назвав Сухопутні війська "надійною основою української армії".

"Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі", – зазначив Залужний.

. День Сухопутних військ, який відзначають щороку 12 грудня, був встановлений указом Президента України від 18 жовтня 1997 року для відзначення заслуг Сухопутних військ як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави.