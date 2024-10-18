Путін вміє робити колишнім боляче: 2 варіанти, що може очікувати Шойгу

В Росії триває чистка в міністерстві оборони під егідою "боротьби з корупцією", а вже заарештованим раніше генералам, зокрема Юрію Кузнєцову, днями заблокували банківські рахунки. На тлі кепських справ серед представників генералітету обговорюється й доля колишнього міністра оборони Росії – Сєргєя Шойгу.

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова у розмові з 24 Каналом зазначила, що Путін сам дозволив красти своєму оточенню, тим самим розраховуючись з ними за їхню лояльність. На її думку, російський диктатор впевнений, що немає такої ціни, за яку не можна купити людину.

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Хто насправді керує міністерством оборони Росії

Романова припустила, що чинний очільник міноборони Росії Андрєй Бєлоусов нині є лише формально міністром, адже керує тепер відомством родичка Путіна – Анна Цивільова.

"Я думаю, що немає ніякого Бєлоусова, а є певний невеличкий посадовець при племінниці Путіна, генералці Анні Цивільовій. Судячи зі всього, саме вона пані міністерка, а Бєлоусов займається нудними матеріями: бухгалтерією, переведенням економіки на воєнні рейки. Він не цікавиться генералами чи тим, що відбувається на фронті. А Цивільова займається політикою, а воюється так, як воюється", – озвучила Романова.

Шойгу потрапив у немилість Путіна

Питання щодо долі ексміністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, чиї підлеглі один за одним відправляються за ґрати, "лежить на столі" очільника Кремля доволі давно. На думку Романової, від моменту його відставки.

Голова фонду "Русь сидящая" зауважила, що Путін не любить прибирати людей, тим більше тих, які раніше були йому близькі, одразу. Вона навела аналогію з Пригожиним.

Спочатку він покликав його до себе у Кремль: спільне фото, розмови. Минуло 2 тижні й він (Путін – 24 Канал) його підірвав. Тут так само. Шойгу був прибраний у раду безпеки, але абсолютно зрозуміло, що він потрапив у немилість. Для Шойгу є 2 варіанти: або його заарештують, або він "поїсть грибочків",

– спрогнозувала Романова.

Вона впевнена, що отруєння Шойгу може бути одним з варіантів того, як російський диктатор захоче розправитися з ексміністром оборони Росії.

Він дуже багато знає, але головне в тому, який у них був роман: у ковбойських капелюхах вдвох на конях по тайзі, це був багаторічний чоловічий роман. Путін вміє робити колишнім боляче. Зараз в Росії відбувається "генералопад". Хтось отримує нові "зірки" на фронті, хтось по-іншому в міністерстві, Путіну вистачить генералів, а в разі чого – завжди є під рукою майори й полковники,

– підсумувала Романова.

Зазначимо, що ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян висловив думку, що серед генералів Путіна є тільки одне загальне розуміння стосовно війна і воно полягає у тому, що для них це процес, який їх годує, дає можливість отримати вислугу років, погони, велику пенсію. Він впевнений, що Путін ніколи не виграє війну, бо серед генералів немає реальних фронтовиків, а наявні "дідусі" в штабах готові до вічної війни, адже зацікавлені у своїй вигоді.