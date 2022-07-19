"Чисток" буде багато, – Арахамія про звільнення у лавах СБУ

Посади позбувся голова СБУ Іван Баканов, один з його заступників та кілька керівників обласних управлінь. Проте у Верховній Раді переконані: це – не крапка, у Службі безпеки ще "летітимуть голови".

Ситуацію зі звільненням голови СБУ Івана Баканова прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі всеукраїнського телемарафону. Арахамія запевнив, що призначення нового глави Служби безпеки – виключно прерогатива президента.

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"Готуватись" треба багатьом співробітникам СБУ, – Арахамія

У Верховній Раді чекають на подання Володимира Зеленського. Монобільшість вибір президента, звісно, готова підтримати. Щодо СБУ, то там кадрові зміни триватимуть.

Готуватись потрібно багатьом співробітникам Служби безпеки, бо тих 18 чи 28 людей, яких звільнили, – це був тільки початок. Там буде багато "чисток", бо за ці роки багато резидентів російських спецслужб приховано укріпились в стінах СБУ,

– пояснив Арахамія.

Зараз, каже нардеп, дуже ефективно працює департамент внутрішньої безпеки та департамент контррозвідки. Вони отримали доступ до тих матеріалів, які раніше були засекречені.

Змін не уникнуть й інші правоохоронні органи. Можливо, мовиться не про самих керівників, проте про співробітників точно. Таку ініціативу Арахамія назвав беззаперечно правильною.

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Кадрові "чистки" в СБУ: коротко

Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення з посад голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Баканова усунули від виконання обов'язків відповідно до 47 статті Дисциплінарного статуту ЗСУ, у якій йдеться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

19 липня парламент проголосував за звільнення Баканова, утримались 5 нардепів. "За" були 265 народних обранців.

Також глава держави звільнив з посади заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Без роботи залишились і Руслан Григоренко – начальник управління Служби безпеки України у Сумській області, Володимир Краснянський – начальник управління СБУ у Дніпропетровській області, Сергій Лисак – у Житомирській області, Іван Рудницький – у Закарпатській області, Євген Борзілов – у Полтавській області.

Дивіться у відео – Костенко про звільнення Баканова: