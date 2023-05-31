На окупованих територіях люди цілий день сидять без води та світла, бо просто випав дощик

Росіяни за понад 9 років окупації територій не зробили там нічого. Ба більше, вони продовжують знищувати те, що не встигли. А допомагає їм стихія. Так, мешканці скаржаться на відсутність світла після дощу.

Ми б хотіли сказати, що на окупованих територіях відбувається щось дивне, але це не так. Насправді все це прогнозовано, адже росіяни знищили всі можливі мережі, а ті, які вціліли, давно потребують бодай якогось обслуговування, наголошує 24 Канал.

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Після дощу зникло світло

Сталося це ввечері 30 травня. Як зазначають мешканці у місцевих телеграм-чатах, світла місцями немає досі. І ніхто не може спрогнозувати, скільки ще часу не буде електроенергії.

Так, без світла залишилися мешканці Чистякового. Кажуть про те, що доступу до електроенергії немає у чотирьох районах. Фактично можна говорити про більшу частину окупованого міста у Горлівському районі Донецької області.

Мешканці між собою нарікали, що після дощу зникло світло. Вони вважають, що райони міста залишилися без електроенергії через затоплення.



Мешканці Чистякового нарікають на відсутність світла / Скриншот з мережі

Дехто залишився без благ цивілізації і наступного дня. Щасливчики писали, що в першому районі дали світло о 05:50. Правда, мобільного зв'язку так і не було.

Невже не можна було нормально все зробити, якого біса люди з маленькими дітьми повинні сидіти без світла? Знущання, чесне слово,

– каже обурена матуся.



Комусь повернули світло, а комусь – ні / Скриншот з мережі

Їй уже навіть відповіли у традиційній для росіян манері. Мовляв, звертатися треба до небесної канцелярії, бо це вона залила місто "річною нормою опадів". Так-так, легше звинуватити стихію, а не недолугу окупаційну так звану "владу", в якої руки не з того місця ростуть.

Відомо також, що відсутня і вода. Ясна річ, що люди бідкаються, а влада навіть не розводить руками. Їй байдуже на те, що відбувається.

Без благ цивілізації також у Криму

На відсутність світла і води нарікають також мешканці півострова Крим. У Красноперекопську та Армянську ввечері 30 травня одні наголошували, що "дощ – не катастрофа". Інші ж їм відповідали, що "у нас це не катастрофа – у нас це апокаліпсис". Також без зв'язку залишилися мешканці села Тавричеське, що у Красноперекопському районі.



Мешканці скаржаться на катастрофу у Криму / Скриншот з мережі



У Красноперекопському зв'язку теж нема води та світла / Скриншот з мережі

На Тавричеському відключали воду і найстрашніше – інтернет. Без інтернету в таку погоду біда. Мобільний інтернет заледве ловить, хоч і 4G,

– каже така собі Міла Македонова.

Усе це вкотре демонструє, наскільки титанічними є українці. Наші ремонтні бригади відновлюють комунікації оперативно після кожного ракетного або дронового удару. Вони ризикують своїми життями, щоб у людей в оселях були світло, вода та інші комунікації. Тим часом на окупованих територіях загарбники чекають, коли все згниє. Бо і так "схавають".