Столиця російського Забайкалля тоне у фекаліях: у мережі показали відео з Чити

Не новина, що у росіян проблеми з туалетами – у багатьох містах вони просто відсутні. Днями мережу сколихнуло відео з російської Чити, де без каналізації живуть цілі райони.

Глова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук показав будні російської Чити. Люди живуть у барака без туалету й викидають свої випорожнення навпроти будинку.

Дивіться також Молоток, спінінг і поламана болгарка: окупант скаржиться на "допомогу" від "Єдиної Росії"

Столиця Забайкалля тоне у фекаліях

У Росії місцева столиця Забайкалля Чита тоне у смітті та фекаліях місцевих жителів. Цілі райони живуть без каналізації: вони або ходять у відра у себе вдома, а потім виливають все на подвір'я, або ж ходять у переповнені дерев'яні туалеті.

Російські ЗМІ показали реалії російського міста. Героїня сюжету зізналася, що за 25 років життя жодного разу не ходила там до туалету, оскільки його просто немає. Також вона боїться провалитися у дірку.

За 25 років жодного разу тут не ходила до туалету. У нас нема, де ходити до туалету,

– сказала вона.

Інша місцева жителька показала, куди мешканців будинків виливають свої нечистоти. Особливо весело там стає, коли починається спека й все починає смердіти, або коли настають паводки – тоді скрізь плавають фекалії. Іронічно, що в цей момент влада країни витрачає мільярди на війну проти України.

До слова, нагадаємо, що деякі росіяни не знали про існування унітазів. Жителі Чернігівської області, які пережили окупацію, розповіли, як російські загарбники дивувались туалету в будинку.

Втікаючи від ЗСУ, певні унікуми позабирали унітази з собою. Проте навряд це їм допомогло, адже без каналізації ця "диво-дірка" не працює належно.