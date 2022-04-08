Чіткий меседж агресору, – Зеленський закликав послів повертатися до Києва

Володимир Зеленський заявив, що разом з киянами до української столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав.

Президент зазначив, що 6 квітня поновило роботу посольство Туреччини, 7 квітня – посол Литви, а ще раніше – посольство Словенії. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, інформує 24 канал.

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"Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це – також про сміливість", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави вказав, що очікує на можливість зустрітися з усіма:

хто з нами, хто сміливий;

дипломатами, які повернулися і продовжують працювати.

Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця,

– додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео