Чіткий сигнал Росії, – США перекидають у Польщу майже 2 тисячі військових

Вашинтон перекидає у Польщу додаткові війська на тлі загрози нового нападу на Україну. Тамтешній міністр оборони вже привітав таке рішення.

Свою позицію Маріуш Блащак висловив у твітері. Відповідний допис з'явився на сторінці польського урядовця ввечері 2 лютого.

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Блащак привітав рішення США

За словами міністра оборони, у Польщу планують перекинути 1 700 американських солдатів. Чиновник наголосив, що це буде потужним сигналом солідарності у відповідь на загрози нового вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці січня я спілкувався про це зі своїм колегою зі США – Ллойдом Остіном. Ми проти будь-якої агресії щодо нашої сусідки (України – 24 канал),

– підкреслив посадовець.

Чому Штати перекидають війська

Перед цим у польському оборонному відомстві опублікували заяву Блащака. У ній він пояснив, що рішення посилити східний фланг НАТО означає, що в Альянсі та у США серйозно сприймають загрозу з боку Кремля. Міністр наголосив, що саме єдність, рішучість та солідарність допоможуть у стримуванні Росії.

Блащак про перекидання американських військ у Польщу: дивіться відео

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ повідомили, що Байден погодив перекидання нових американських військ до Європи. Їх відправляють не лише до Польщі, але й у південно-східні країни НАТО, зокрема – Румунію.

США готові обговорювати доступ Росії до своїх баз у Польщі й Румунії. Втім, лише за умови, що Москва піде на аналогічний крок.

США відправляють війська в Європу: дивіться відео



Повний текст допису Блащака у твітері:

Згідно з оголошеннями, 1,7 тисячі військових США додатково перекинуть у Польщу. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію навколо України. Минулого тижня я спілкувався про це з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми проти будь-якої агресії щодо сусідки.