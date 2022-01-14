Члени НАТО досі не вирішили, чи вигідний їм вступ України, – NYT

Європейські країни-члени НАТО не впевнені щодо доцільності приєднання України до організації. Саме тому, пишуть ЗМІ, найближчим часом включення України в Альянс не буде.

У The New York Times пишуть, що адміністрація Байдена висловила численні заяви щодо можливого вступу України в Альянс. Попри це глава Білого дому – дуже обережний у своїх висловлюваннях.

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Байден почав скептично ставитись до розширення зобов'язань США, – ЗМІ

Видання зазначило, що протягом останніх років американський президент почав скептично ставитись до розширення військових зобов'язань США. Вашингтон після розпаду Радянського союзу переконав НАТО доєднати Польщу, Угорщину та Чехію.

Членів Альянсу непокоїть ситуація в Україні

У NYT кажуть, що багатьох членів Альянсу непокоїть, що українська влада не справляється з корупцією. Зараз у НАТО зосереджені на тому, щоб уникнути посилення ворожості Росії. Адже Москва має вагомі важелі впливу, передусім мовиться про газ.

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Росія висунула умови щодо НАТО: коротко

Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року. З цього часу до Альянсу доєднались 15 держав, зокрема країни Балтії та Польща.

В Естонії назвали такі ультиматуми "повним абсурдом".

12 січня провели перемовини між представниками Альянсу та Росії.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, розбіжності між сторонами були дуже суттєвими.

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