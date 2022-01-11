Членство України в НАТО та ЄС – єдина правильна відповідь Путіну, – Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб новий уряд країни відреагував на зухвалі вимоги Москви. Дипломат переконаний, що відповіддю має бути якнайшвидший вступ нашої країни до Євросоюзу та НАТО.

Мельник вважає такий вчинок єдиним правильним кроком. Німеччина має зробити його замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" Путіна.

До теми Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна ніколи не вступить в Альянс

Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту – якнайшвидше надати Україні членства в НАТО та ЄС,

– наголосив посол.

Що вимагає Кремль

Росія вимагає від Північноатлантичного альянсу так званих "гарантій безпеки". Кремль хоче, щоб НАТО не розширювалось на Схід, тобто фактично – аби не надавало членство Україні.

Стосовно цих вимог США та Росія провели перемовини у Женеві 10 січня. Під час них представник Москви Сергій Рябков знову зухвало вимагав, щоб Україна та Грузія ніколи не вступали в НАТО. Мовляв, це "питання нацбезпеки" Росії. У США відповіли, що не можна ставити під сумнів політику відчинених дверей Альянсу.

Крім того, Вашингтон знову пригрозив Москві санкціями, якщо та нападе на Україну. Росія ж запевняла, що нібито атакувати не збирається.

Піонтковський про переговори між США та Росією: Україні допомагатимуть зброєю:

Текст поста Андрія Мельника:

Київ вимагає від Берліна чіткий комітмент якнайшвидше надати Україні членство в НАТО і ЄС. Саме цей єдино вірний крок і має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати ефемерні "безпекові занепокоєння" Путіна.