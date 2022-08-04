Чмут розповів, як після 2014 року змінились потреби українських військових

Потреби української армії 24 лютого стали такими ж, як і у 2014 році – потрібним було все і у великій кількості. Це можна пояснити тим, що чисельність війська зросла втричі, а сектор безпеки став налічувати понад мільйон осіб.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він також зазначив, що активні бойові дії точились на півночі, на сході та на півдні України. Це нечувані для Європи масштаби війни за останні багато десятиліть.

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"Потреби української армії виросли у десятки та сотні разів. І очевидно, що держава не готувалась до такої масштабної війни, з різних причин", – каже Чмут.

Як наслідок, українська армія прийняла бій у стані "як є", а не так, як хотілося б. І в цей час, багато потреб закривали волонтери, аби дати час державній машині запуститися та налагодити процеси закупівель. Все це вже зараз активно розгортається, хоча дійсно, потреби не зменшуються,

– зазначає волонтер.

Тарас Чмут голова фонду "Повернись живим" Бронежилети та шоломи вже зараз не потрібні у таких велетенських масштабах. Але ті ж автомобілі та засоби зв'язку потрібні постійно і у безлімітній кількості. В умовах таких інтенсивних бойових дій, як зараз – все є розхідником, в якомусь значенні. Радіостанція, коптер чи автомобіль живуть декілька місяців.

Актуальні потреби українського війська на фронті

"З нових потреб за останні 5 місяців війни, то значно зросла потреба на боєприпаси до радянського озброєння, але це у компетенції волонтерів," – каже Тарас Чмут.

За словами волонтера, Міністерство оборони та Україна, як держава, справді докладають багато зусиль, аби вирівнювати ситуацію із потребами війська.

Як я вже казав, потреби у бронежилетах та шоломах зараз здебільшого закриті. Так, це не 100%, але у бойових частинах вони є. Є питання по речовому забезпеченню чи у наявності автомобілів, таких питань в умовах війни чимало, інакше бути не могло,

– додає Чмут.

Але держава включається у ці процеси, намагається на своєму рівні щось робити – це важко і повільно, але процес триває, резюмує волонтер.

Тарас Чмут про діяльність "Повернись живим" та важливі потреби військових: дивіться відео