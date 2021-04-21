Чого насправді добивається Путін: спецефір з Лещенком, Печієм та Казанським – пряма трансляція

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Кремль, стягуючи війська під українські кордони, демонструє готовність до ескалації війни та шантажує світ. Однак Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні Україна не та, що була у 2014 році, наша потужна армія готова дати відсіч будь-кому.

Джерело:

24 канал

Окрім цього, президент України запропонував Путіну зустрітися особисто, без посередників, в одному з містечок Донбасу, де триває війна. Однак у Кремлі не бачать для цього передумов, тож планувати нічого не збираються.

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Мабуть, через те, що тема війни нині для росіян "непопулярна", про Донбас російський президент не згадав й на своєму щорічному зверненні до Федеральних зборів. Про Україну заговорив лише у контексті Віктора Януковича, якого, мовляв, як і Олександра Лукашенка, хотіли "вбити" під час державного перевороту. 

То що ж насправді криється за діями Володимира Путіна, чи готовий він до повномасштабного наступу і як на це відреагує Європа та Америка. Це і не тільки Сергій Лещенко, Олексій Печій та Денис Казанський обговорять під час спецефіру "Що це було?" на ютуб-каналі 24 каналу о 19:00. До їхньої розмови також долучаться голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук, журналісти Юрій Бутусов, Саймон Шустер, Роман Доброхотов та інші.

Ви можете залишати свої запитання в чаті і ми обов'язково їх озвучимо в прямому ефірі.

Дивіться пряму трансляцію спецефіру "Що це було?" на 24 каналі:

 