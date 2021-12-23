Чого Росія домоглася своїми ультиматумами

Найцікавіше, що в умовах перманентного "брязкання зброєю" з боку Росії, вчора вперше за значний проміжок часу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи позиція російської сторони була досить поміркованою, про що, власне, і було оголошено.

Зокрема, досягнуто домовленостей щодо відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ.

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Що підозрілого в рішенні Росії

На фоні нагнітання Росією мілітарної істерії, що, зокрема, виражається і в останніх провокативних заявах щодо "української хімічної зброї" подібна "зговірливість" виглядає дивно, але підозрюю, що в реальності все не зовсім так, як поспішають бравурно заявляти росіяни.

І мова не лише про неочікуваного українського союзника – "Генерала мороза". Російська дипломатія цього року була максимально "успішною". Зокрема, очікуваний у вересні запуск "Північного потоку – 2" не відбувся, і коли відбудеться – не зрозуміло.

І винити тут, окрім самих себе, Росії нікого, бо саме істерична кремлівська тактика "залякаємо усіх зростанням ціни на газ" призвела до того, що імідж "надійного енергетичного партнера" для Росії зруйновано вщент.

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Росія реально показала Європі, що таке "газова війна", і тепер навіть потенційні російські "друзі" не можуть ігнорувати нові правила для газового ринку ЄС. Зокрема, щодо заповнення сховищ на зиму та загальну зміну правил гри.

Шантаж триває

За таких умов Росія продовжує військовий шантаж. Уже не України, вона висуває вимоги усьому "Заходу", який чомусь саме зараз повинен віддавати їй якісь "зони впливу".

Ну, і найголовніше, що Росія домоглася своїми ультиматумами. Вона повністю нівелювала власну тезу, яку обстоювала роками. Мовляв, це "Україна не хоче миру", бо не хоче ухвалювати незрозумілі закони та вносити зміни до власної Конституції. Тепер же Росія виразно показала: миру весь цей час не хотіла саме вона, і не просто показала, а надала документи на підтвердження цієї тези.

Тож бажання дещо "повернутися назад" зрозуміле, але простих декларацій тут уже явно замало. Лише реальний, стабільний режим припинення вогню – це єдина адекватна декларація з боку Росії у цих умовах.

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