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      Чого очікувати від поставок електроенергії з РФ: думка експерта

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      Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. Погляди щодо цього питання розділилися – одні експерти вбачають в цьому користь для української економіки, інші ж, навпаки, вважають, що в умовах сучасної політичної ситуації, не є доцільним мати економічні відносини з країною-агресором.

      Можливість поставок із Росії знизила вартість електрики на українському ринку. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Олег Гавриш.

      Читайте також: Електроенергія з Росії: Україні на користь чи на шкоду

      Він також зазначив, що за останній час ціна на електроенергію для промисловості знизилась. Однак, це не стосується ціни для населення, яка є регульованою.  Причину експерт вбачає в зниженні цін на вугілля, відповідно тоді падає ціна на теплову електроенергію, а вже це призводить до того, що загальна ціна на електроенергію падає. 

      В чому зацікавленість Ігоря Коломойського?

      За словами Олега Гавриша, для Коломойського, як для власника металургійних заводів, є важливим зниження ціни на електроенергію. Зі здешевленням електрики, прибутки заводів зростуть. 

      Він, наприклад, згідно з рішенням суду для своїх заводів заблокував підвищення тарифів для Укренерго. Тариф компанії впливає на те, за якою ціною купують електроенергію великі промислові підприємства,
      – зазначив експерт.

      І додав, що Коломойський не дозволяв підвищити тарифи, тому що судився з ними і для нього це дуже важливо.

      До теми: Коломойський, Ахметов та електрика: за що билися Герус та Ляшко

      Чи зміняться ціни для населення?

      За словами Олега Гавриша, на сьогодні всі тарифи встановлює НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), тому поки що для споживачів ціна не зміниться.

      Однак, рано чи пізно ціна електронергії значно виросте, тобто з 90 копійок має вирости до 1 гривні 50 копійок, умовно кажучи, на 60%,
      – додав експерт.

      Олег Гавриш зазначив, якщо зараз українці платять за електроенергію 200 гривень в місяць, то за два-три роки ціна виросте до 400 гривень. У випадку інфляції, сума стане ще більшою. 

      тарифи комуналка комунальні послуги
      Скільки платять за комуналку в різних країнах/ інфографіка 24 каналу

      Монополія Ріната Ахметова 

      На сьогодні олігарх володіє монополією на електроенергію в країні. На думку Олега Гавриша, black-out (зупинка виробництва електроенергії) Рінатом Ахметом є можливий. Однак якщо з його боку це буде виглядати як шантаж, у справу одразу втрутяться антимонопольні органи, органи державної влади. 

      Нагадаємо, що з 2015 року в Україні діє мораторій на постачання електроенергії з Росії та Білорусі. Це дозволяє Рінату Ахметову тримати високі ціни на електроенергію, оскільки в країні відсутня конкуренція. 

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Електроенергія Ігор Коломойський Рінат Ахметов Новини Росії Комунальні послуги Тарифи
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