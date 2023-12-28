Хотів проїхатися "зайцем": у Франції у шасі літака знайшли ледь живого чоловіка

У французькому місті Орлі у шасі літака, який прямував з Алжиру, виявили чоловіка. Той не мав при собі ні квитка, ні документів і страждав від сильного переохолодження.

Попри дуже сильну гіпотермію чоловік, який хотів "проїхати зайцем", залишився живим.

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Чоловіка госпіталізували

Нелегального пасажира виявили вже після прибуття літака до французького Орлі з алжирського Орана. 28 грудня вранці мігранта знайшли у шасі літака ледь живого. При собі він не мав офіційних документів. За даними місцевих ЗМІ, орієнтовний вік чоловіка становить від 20 до 30 років.

Алжирця у важкому стані доправили до європейської лікарні Жоржа-Помпіду.

Відомо, що на крейсерській висоті комерційних літаків, тобто 12 кілометрів, температура повітря опускається нижче мінус 50 градусів. У такому випадку нестача кисню може бути фатальною.

Згідно зі світовою статистикою Управління цивільної авіації США (FAA), наведеною в січні 2022 року New York Times, між 1947 і 2021 роками 132 людини намагалися таємно подорожувати, ховаючись у шасі літаків. 102 з них загинули.

У Якутії літак посадили на річку

У Росії пілоти – невдахи не змогли посадити пасажирський літак на посадкову смугу, натомість, приземлили його на замерзлу річку.

Відомо, що на борту літака перебували 34 людини, зокрема чотири члени екіпажу.

Як пишуть у мережі, екіпаж просто "не побачив" злітно-посадову смугу в аеропорту "Зирянка", тому посадив літак на замерзлу Колиму. Про постраждалих у росЗМІ не повідомлялося.

Слід зазначити, що у країні-агресорці за останній місяць зросла кількість аварійних посадок, які здійснювали російські літаки. У них відмовляли системи управління, спалахували двигуни, переставав працювати автопілот, а також виникали проблеми з шасі та закрилками. Так, з 1 грудня по 9 грудня у Росії здійснили екстрену посадку 11 літаків.