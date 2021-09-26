Чоловік дивом врятувався: у поліції розповіли про трагічне ДТП із загиблими на Полтавщині
Джерело:Нацполіція
Тіла загиблих у моторошній ДТП у селі Великі Сорочинці вдалося підняти на поверхню лише 26 вересня. Для цього довелося залучити водолазів з Державної служби з надзвичайних ситуацій
Пресслужба Нацполіції повідомила, що затонулий автомобіль LADA Priora з річки Псел витягнули близько 12:00. Трагедія сталася поблизу Гідроелектростанції Великосорочинської тергромади Миргородського району.
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Внаслідок аварії загинули 3 чоловіків: 29, 55 та 57 років. Ще одному з пасажирів вдалося врятуватися. Чоловік встиг вистрибнути ще під час руху LADA Priora.
Усі загиблі – жителі села Великі Сорочинці Миргородського району.
До роботи залучили водолазів / фото Нацполіції
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
ЗМІ про ДТП
- ДТП сталася увечері 25 вересня.
- За даними Obozrevatel, водій був нетверезим. Він не впорався з кермуванням, тому автомобіль злетів з дороги, а згодом з'їхав у воду.
- У салоні перебували 4 людей. З них 3 – загинули.
- Водночас одна людина зуміла врятуватися.
- Інформацію про загиблих наразі не розкривають.