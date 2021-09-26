Чоловік дивом врятувався: у поліції розповіли про трагічне ДТП із загиблими на Полтавщині

26 вересня 2021 , 15:59
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Джерело:

Нацполіція

Тіла загиблих у моторошній ДТП у селі Великі Сорочинці вдалося підняти на поверхню лише 26 вересня. Для цього довелося залучити водолазів з Державної служби з надзвичайних ситуацій

Пресслужба Нацполіції повідомила, що затонулий автомобіль LADA Priora з річки Псел витягнули близько 12:00. Трагедія сталася поблизу Гідроелектростанції Великосорочинської тергромади Миргородського району.

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Внаслідок аварії загинули 3 чоловіків: 29, 55 та 57 років. Ще одному з пасажирів вдалося врятуватися. Чоловік встиг вистрибнути ще під час руху LADA Priora.

Усі загиблі – жителі села Великі Сорочинці Миргородського району.


До роботи залучили водолазів / фото Нацполіції

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

ЗМІ про ДТП

  • ДТП сталася увечері 25 вересня.
  • За даними Obozrevatel, водій був нетверезим. Він не впорався з кермуванням, тому автомобіль злетів з дороги, а згодом з'їхав у воду.
  • У салоні перебували 4 людей. З них 3 – загинули.
  • Водночас одна людина зуміла врятуватися.
  • Інформацію про загиблих наразі не розкривають.