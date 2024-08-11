Кинув гранату у двір колишньої: на Дніпропетровщині поліцейські затримали горе-коханця

В селі Дмитрівка Дніпропетровської області стався вибух гранати у дворі приватного будинку вранці 9 серпня. Причиною інциденту стала сварка між потерпілою та її колишнім співмешканцем.

На щастя, минулося без постраждалих. Поліція затримала підозрюваного менше ніж за годину.

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Що стало причиною інциденту

9 серпня близько 05:44 до поліції надійшло повідомлення про вибух гранати у дворі приватного домоволодіння по вулиці Гагаріна у селі Дмитрівка. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції та вибухотехніки поліції Дніпропетровської області.

З'ясувалося, що вночі до потерпілої прийшов колишній співмешканець. Чоловік влаштував сварку, під час якої кинув боєприпас на подвір’я будинку та пішов. Внаслідок вибуху постраждалих не має, тільки пошкоджено будівлю,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали підозрюваного менше ніж за годину. Ним виявився 43-річного місцевий житель. Походження гранати наразі встановлюється.

Підозрюваному повідомили про підозру за хуліганство. Суд обрав для зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.