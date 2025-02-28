У Миколаївській області п'яний військовий кинув гранату в ТЦК: суд обрав запобіжний захід
- У Миколаївській області військовий кинув гранату в ТЦК і СП, пошкодивши два автомобілі.
- Чоловіка взяли під варту без застави.
У Вознесенському районі Миколаївської області чоловік кинув гранату на територію місцевого ТЦК і СП. Відомо, що злочин скоїв військовослужбовець, який пішов у СЗЧ. Суд призначив чоловікові запобіжний захід.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва. Подія сталася наприкінці лютого.
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Чоловік кинув гранату в ТЦК і СП
Згідно з матеріалами слідства 43-річний військовий у статусі СЗЧ кинув ручну гранату на територію територіального центру комплектування Вознесенського району. У суді зазначили, що чоловік негативно ставився до діяльності ТЦК і СП. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною, він скоїв злочин, закинувши вибухівку на територію відомства.
Пошкоджень зазнали два службових автомобілі ТЦК, які після вибуху більше не можна використовувати.
Сам чоловік зізнався у скоєному. На засіданні суду адвокат військового просив обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідчий суддя обґрунтував підозру та вивчив ризики. Враховуючи це, чоловікові призначене тимчасове покарання у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Інші інциденти в ТЦК і СП
- Днями у Шостці, що в Сумській області, 23-річний місцевий мешканець напав на працівника ТЦК і поліцейського. Він розпилив газ в очі посадовців та завдав удару. Інцидент трапився під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік нібито поводився зухвало та вчинив насильство проти правоохоронців та посадових осіб. За це нападнику загрожує до 5 років ув'язнення.
- У Харкові співробітники ТЦК затримали чоловіка, який буцімто перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Його зіштовхнули з велосипеда та заштовхали до мікроавтобуса. Подальша доля чоловіка невідома.
- В Одесі 28-річний чоловік застосував зброю та сльозогінний газ проти співробітників ТЦК під час перевірки документів. У ТЦК кажуть, що чоловік відмовився виконати їхні вимоги, стріляв з пістолета і намагався втекти. Нападника затримала поліція.