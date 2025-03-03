Бив та змушував їсти фекалії: жителя Києва судитимуть за жорстоке поводження з собакою

Киянин в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив. Чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з собакою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

Дивіться також Хотів скоїти теракт на Алеї Слави Героїв: у Житомирі затримали школяра, якого завербувала Росія

У Києві судитимуть чоловіка за жорстоке поводження з собакою

В поліції повідомили, що судитимуть 30-річного жителя Голосіївського району столиці, який в присутності малолітньої дитини знущався з собаки.

Встановлено, що чоловік в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив.

Таким чином чоловік привчав 11-річну тварину до туалету. Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям,

– повідомили в прокуратурі.

Вказується, що собаку забрали у власників та передали волонтерам, які опікувались здоров’ям тваринки. Відповідно до проведеної експертизи, внаслідок жорстокого "виховання" собака зазнала тілесних ушкоджень підборіддя та носа.

Відомо, що наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. В прокуратурі вказали, що за жорстоке поводження з собакою чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.