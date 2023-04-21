У Кривому Розі чоловік зачинився в будинку й погрожує підірвати себе гранатою

У Кривому Розі увечері 21 квітня чоловік зачинився у будинку та погрожує підірвати себе гранатою. Правоохоронці вже працюють.

Інцидент відбувається в Інгулецькому районі міста. Місцевий житель зачинився в одному з будинків й погрожує підірвати себе. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Серед ймовірних причин такого вчинку називають те, що у матері чоловіка нещодавно згорів будинок. Наразі син не має грошей, аби її лікувати.

Окрім того, наголосили, що у чоловіка, який погрожує підірвати себе гранатою, може бути арсенал боєприпасів. На місці інциденту працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Психологи ведуть переговори з чоловіком.

Чоловік намагався пронести гранату на судове засідання

У Чернівцях у березні чоловік намагався пронести гранату на судове засідання. Деталі розповіли у поліції.

Він дістав з кишені гранату і показав, що вона в нього є. Після перемовин з охороною, яка відмовлялася його пускати, він вийшов до арки, що біля вхідних дверей до Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини, він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет,

– зазначив начальник нацполіції області.

Згодом заявили, що дії ії чоловіка кваліфікують за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.