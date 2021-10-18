Чоловік у Миколаєві напав на поліцейського охорони й важко поранив його

18 жовтня 2021 , 10:04
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Джерело:

поліція Миколаївщини

У Миколаєві четверо перехожих влаштували бійку, посварившись. Один із учасників – поліцейський охорони – отримав ножові поранення.

Подія сталась 16 жовтня, близько 22:15. Конфлікт виник між чотирма чоловіками в районі перетину проспекту Центрального та вулиці Фрунзе. 

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Бійка переросла у різанину

32-річний поліцейський охорони перебував поза службою. Він йшов вулицею із товаришем, згодом виникла перепалка з двома перехожими чоловіками. Словесний конфлікт переріс у бійку. 

Співробітник управління поліції охорони отримав ножові поранення спини та живота. Також у нього поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії. Його у важкому стані шпиталізували. 

Нападником виявився 40-річний чоловік. Його наступного дня після бійки затримали.  Чоловік раніше мав судимості за майнові злочини та хуліганство.


Затриманий нападник

Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 – Замах на умисне вбивство. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами.

Зверніть увагу! Нещодавно у Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на бізнесмена Михайла Тітова, відомого на прізвисько "Мультик". Ним виявився відомий у кримінальних колах миколаївець.
Автор: Вероніка Климська