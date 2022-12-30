На 100 мільйонів: чоловік змовився з митниками й організував " технічну аферу століття"

Чоловік змовився з представниками Закарпатської митниці й незаконно ввіз техніку відомої марки. Мовиться про телефони та ноутбуки.

Слідство встановило, що група людей розробила план, як збагатитися на "незаконній" техніці. Організатор схеми залучив до реалізації свого плану спільників на території сусідньої країни.

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Саме вони надали документи, які необхідні, щоб ввезти на територію України товари з іншої держави. Зокрема, мовиться про транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії.

В Україні чоловік змовився з представниками Закарпатської митниці. Завдяки цьому, перетинаючи кордон, він обрав смугу "зелений коридор". Це означало, що у нього немає товарів, які необхідно письмово декларувати та податкувати.

Службовці Держмитслужби своєю чергою здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, ззовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та шляхом бездіяльності забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил,

– мовиться у повідомленні.

У результаті афери на територію України потрапили:

понад 2000 мобільних;

понад 200 ноутбуків;

годинники;

навушники;

планшети.

Чоловікові вже повідомили про підозру.

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